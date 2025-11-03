Foliage sulle Madonie | trekking da piano Zucchi al laghetto incantato

Il sentiero da Piano Zucchi, nel cuore delle Madonie, fino al laghetto mandria del conte é un percorso che offre una straordinaria varietá di paesaggi in un´eplosione di colori tipica dell´autunno grazie alla presenza di numerose specie vegetali tra cui molte faggete. Nascosto nel cuore delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

