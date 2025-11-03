Fogna ostruita in via Ragazzi del 99 acque nere finiscono in mare | la denuncia degli ambientalisti

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ancora una volta nella zona di via Ragazzi del 99, per colpa di una ostruzione della condotta fognaria, migliaia di litri di acque nere invadono il boschetto, finiscono nel sottostante vallone e infine giungono in mare attraverso il fiume Akragas”. Lo denuncia, in una nota corredata da video e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Fogna Ostruita Via Ragazzi