Foggia maglia nera dei furti d' auto | è la prima provincia d' Italia per numero di denunce
In Puglia, quella di Foggia, è la provincia con il più alto indice di criminalità. La squadra Stato è costretta ad affrontare la duplice sfida della microcriminalità diffusa e della radicata presenza mafiosa. Secondo i dati del 2024, la Capitanata dauna si colloca al 26° posto nella classifica. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Furti in casa: Firenze nella top 5 in Italia, Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti - Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Segnala lanazione.it
Firenze maglia nera per i furti in casa: +28% in un anno. Ecco come poterli evitare - Il capoluogo toscano è al secondo posto tra le città italiane più colpite dal fenomeno in crescita. lanazione.it scrive
Carabinieri, massimo impegno contro i furti d'auto nel Foggiano - "A fronte di una progressiva diminuzione della delittuosità registrata negli ultimi anni in provincia di Foggia, il fenomeno dei furti di autovetture negli ultimi mesi ha subito una recrudescenza in ... Da ansa.it