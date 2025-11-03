Fofana luci e ombre in Milan-Roma | equilibrio e corsa non bastano servono freddezza e lucidità
Nel successo del Milan contro la Roma, firmato Pavlovic e blindato dal rigore parato da Maignan, c’è anche il volto meno felice di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, tra i più dinamici del gruppo di Allegri, ha vissuto una serata dal doppio volto: prezioso nel recupero e nella densità di gioco, ma meno brillante e lucido nelle scelte offensive e nei momenti chiave. A San Siro, il classe ’99 ha incarnato lo spirito combattivo del Milan, ma la sua prestazione è stata condizionata da imprecisioni tecniche e due errori pesanti che potevano costare caro. Il dinamismo non basta: errori sotto porta e palloni persi. 🔗 Leggi su Milanzone.it
