Focus Europa League Rangers alle porte | in palio tre punti essenziali per la Roma

Archiviare in fretta la sconfitta in campionato contro il Milan è l’obiettivo della Roma, che domani tornerà ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Per ritrovare immediatamente il sorriso i giallorossi saranno chiamata a ritornare alla vittoria in Europa League, dove l’avversario nella quarta giornata della League Phase saranno i Rangers. La formazione di Gasperini è infatti reduce dai due ko consecutivi con Lille e Viktoria Plzen, che hanno complicato le cose in vista della qualificazione. Rangers ancora a zero punti. Dopo le prime tre giornate, infatti, la Roma ha solamente 3 punti in classifica, ottenuti grazie alla vittoria all’esordio sul campo del Nizza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Focus Europa League, Rangers alle porte: in palio tre punti essenziali per la Roma

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il presidente di Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano ospite a Gorizia. Focus sull' Europa «casa comune» #Gorizia #IlGoriziano - X Vai su X

Constantijn Vereecken è il nuovo Managing Director South Europe di Adways · Weborama. Il manager guiderà lo sviluppo dei formati video interattivi (CTV e OLV) e Rich Media nell’Europa meridionale, con focus sul mercato italiano. Il nuovo brand nasce d Vai su Facebook

Rangers ko nel derby di coppa. Ora c’è la Roma - I prossimi avversari dei giallorossi in Europa League cadono contro il Celtic: termina 3- ilromanista.eu scrive

Rangers - Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming - Scopri orario, formazioni e dove vedere Rangers–Roma in TV e streaming: le sfide di Europa League del 6 novembre 2025 ... Scrive tag24.it

Rangers probe SFA for answers - but were they hard done by? - Rangers head coach Danny Rohl refuses to use controversial refereeing decisions as an excuse for his side's Premier Sports Cup semi- Riporta bbc.com