Incredibile, ma vero. Risultati sorprendenti nell’ottava giornata del campionato Juniores Regionali Elite: le prime tre della classe subiscono risultati negativi. La capolista Fratres Perignano è caduta in casa contro il Forte dei Marmi, vittorioso 1-0 con gol di Makhlouf. Alle sue spalle non ne approfitta la Sestese, fermata sul 2-2 dal Pontassieve (ultimo in classifica), ma in ottima giornata con le reti messe a segno da Tesi e Luzzi. Inaspettata la sconfitta dell’ Affrico che è stato battuto 2-0 dal San Giuliano. Affrico raggiunto dunque al terzo posto dal Forte dei Marmi, mentre ai quinto posto troviamo il Fucecchio che s’è imposto di misura (1-0) sul Casentino Academy per merito della rete di Ciampi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Floriagafir, ritorno al successo. Inaspettato stop dell’Affrico