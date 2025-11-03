Flavio Giupponi racconta a Cazzano il sogno infranto del suo Giro d’Italia
Una storia umana legata al ciclismo, ad un grande traguardo svanito in maniera incredibile. Venerdì 7 novembre alle 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Cazzano Sant’Andrea, il ciclista bergamasco Flavio Giupponi racconterà la sua storia presentando il suo libro autobiografico “Ho vinto un Giro (quasi)”. L’incontro sarà occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua carriera, dai successi alle sfide, fino alle straordinarie imprese del Giro d’Italia di fine anni ‘80, quando lottò fino all’ultimo per la maglia rosa, affermandosi come il miglior italiano per tre anni consecutivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Maurizio Fondriest, Piotr Ugrumov e Flavio Giupponi in azione nel Giro del Lazio disputato nel 1989. La prestigiosa e defunta anzitempo classica laziale fu vinta per la seconda volta consecutiva da Charly Mottet. A un minuto e 9 secondi giunsero al traguardo - facebook.com Vai su Facebook
Flavio Giupponi presenta «Ho vinto un Giro (quasi)» - Una serata tra sport, passione e ricordi con uno dei protagonisti del grande ciclismo italiano: l’incontro offrirà l’occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua carriera, fino alla ... Da ecodibergamo.it