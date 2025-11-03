Fiumicino commemora i Defunti | le cerimonie nei cimiteri comunali

Fiumicino, 3 novembre 2025 – In occasione della Commemorazione dei Defunti, si sono svolte ieri le cerimonie di deposizione degli omaggi floreali presso i cimiteri del Comune di Fiumicino, alla presenza delle Autorità Religiose, Militari e Civili. Il sindaco Mario Baccini ha reso omaggio alla memoria dei defunti presso il Cimitero di Santa Ninfa. Il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ha deposto un omaggio floreale a l Cimitero di Palidoro, mentre l’assessore Vincenzo D’Intino ha presieduto alla cerimonia presso il Cimitero Monumentale di Fiumicino insieme all’assessore Monica Picca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it