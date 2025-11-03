Firenze | tenta furto su auto parcheggiata in via Fiume arrestato

La polizia ha arrestato la notte scorsa, fra il 2 e il 3 novemnre 2025, un 30enne peruviano, già noto alle forze dell'ordine, che ha cercato di forzare alcune vetture in sosta a Firenze, rompendo il finestrino di una di esse con un tombino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: tenta furto su auto parcheggiata in via Fiume, arrestato

