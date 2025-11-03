Firenze tenta di rubare un tagliaunghie Poi aggredisce il personale con un tombino
Firenze, 3 novembre 2025 - Scoperto a rubare un tagliaunghie minaccia con tombino il vigilante dell'emporio e fugge. Peruviano, 34 anni, arrestato poco dopo dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata. Per lui è scattata anche la denuncia per danneggiamento. E' accaduto in un emporio in via degli Orti Oricellari, nel centro storico di Firenze. Le volanti della polizia sono intervenute sul posto su segnalazione al 112 Nue per furto. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo nella vicina via della Scala. Il 34enne, secondo quanto ricostruito, entrato nello store insieme a un'altra persona, avrebbe preso dagli espositori adiacenti alle casse un tagliaunghie del valore di tre euro senza pagare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
