Firenze si tuffa nella solidarietà con Una vasca per Firenze

FIRENZE – Torna anche quest’anno la maratona di nuoto Aisla Firenze, organizzata da Firenze Nuoto Master alla piscina San Marcellino R. Dani. L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 novembre, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica. La manifestazione, intitolata Una vasca per Firenze, è aperta a tutti, adulti e bambini, che potranno nuotare anche solo una vasca di 25 metri. L’evento, patrocinato da Regione Toscana e Fin Toscana, inizierà sabato alle 13 e proseguirà senza sosta fino alle 13 di domenica. Durante la maratona si alterneranno in acqua società sportive e gruppi locali, tra cui Viola Swim Team, Rari Nantes Florentia, Us Affrico e Tropos. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it