Firenze ricorda l’alluvione del 1966 | domani le celebrazioni per le vittime
FIRENZE – Domani (4 novembre) Firenze ricorderà i tragici eventi del 1966, quando l’Arno, gonfio dopo giorni di pioggia incessante, ruppe gli argini e travolse la città. Era ancora buio quando, alle quattro del mattino, l’acqua invase strade, cantine e monumenti, trascinando via auto, libri e opere d’arte. La piena, alimentata anche dai torrenti Sieve e Bisenzio, arrivò a oltre 4mila metri cubi al secondo, causando la morte di 35 persone e lasciando migliaia di famiglie senza casa. La città rimase isolata, senza elettricità né comunicazioni, immersa nel fango e nel silenzio. A 59 anni di distanza, Firenze continua a ricordare quella tragedia come una ferita profonda ma anche come simbolo di resilienza e comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
