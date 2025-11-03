Firenze due giovani denunciate per furto aggravato | derubato turista su un treno ad alta velocità

Due giovani denunciate per furto aggravato dopo aver derubato un turista su un treno ad alta velocità a Firenze Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, due giovani denunciate per furto aggravato: derubato turista su un treno ad alta velocità

