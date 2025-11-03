Firenze domani ingresso gratuito nei musei per il 4 novembre
FIRENZE – Dopo il grande afflusso di visitatori per la prima domenica del mese, dedicata all’iniziativa Domenica al Museo, arriva un’altra opportunità per chi ama l’arte. Gli ingressi gratis agli Uffizi tornano anche domani (4 novembre), in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 2 novembre, ormai trascorso, ha già visto migliaia di persone approfittare dell’apertura gratuita dei musei fiorentini. Ma non è troppo tardi per chi non ha potuto partecipare: la giornata del 4 novembre sarà infatti un’ulteriore occasione per entrare senza biglietto nei principali complessi museali della città. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
