Firenze burraco benefico all’Harry’s Bar

Firenze, 3 novembre 2025- Il Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico fa un ulteriore balzo in avanti ed entra nella “settima arte” che è il cinema: l'appuntamento con il prossimo torneo di burraco solidale è domenica prossima 9 novembre nella sala dell'Harry'S Bar all'interno del Grand Hotel Villa Medici in via del Prato,40 a Firenze. E’ la prima volta, infatti, che un torneo benefico di burraco è destinato alla raccolta fondi per realizzare un film e lo concretizza con l’Associazione Fiorentina Gens Florentiae. L'associazione esordisce nel 2021 con un biglietto da visita nel mondo del cinema grazie alla realizzazione del cortometraggio "Un Futuro Diverso", spin - off della serie tv Netflix La Casa di Carta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, burraco benefico all’Harry’s Bar

