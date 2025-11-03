Firenze a Santo Spirito la prima iniziativa del Centro Studi Papa Leone XIV

Firenze, 3 novembre 2025 – Il neonato Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV al Convento dei Padri agostiniani di Santo Spirito prende il via con la sua prima attività. Giovedì 6 novembre 2025, alle 17.30, nella Sala capitolare, andrà in scena il primo appuntamento ufficiale dell’istituto con una conferenza dedicata alla visione agostiniana del miracolo e del quotidiano. Il debutto del centro coinciderà con l’incontro “ Il quotidiano rivela. Sant’Agostino e i miracoli ”, affidata a una delle voci più autorevoli della teologia italiana, Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, a Santo Spirito la prima iniziativa del Centro Studi Papa Leone XIV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ogni piatto è un atto. Ogni atto, un’emozione. Per Ariel Hagen, Executive Chef di Borgo Santo Pietro e Saporium Firenze, la cucina è un racconto in più capitoli: un viaggio tra le stagioni, i ritmi della natura e la ricerca dell’armonia perfetta. Nei suoi menu, og - facebook.com Vai su Facebook

'Santo Spirito a Tavola', il primo pranzo di quartiere con ribollita, porchetta e mortadella gratis - Sabato prossimo, 25 ottobre, in piazza Santo Spirito alle ore 13, l'associazione Artigianelli Karate asd, con il sostegno di Oltrarno Promuov ... Scrive 055firenze.it

Santo Spirito a Tavola sabato 25 ottobre - Sabato prossimo, 25 ottobre, in piazza Santo Spirito alle 13, l'associazione Artigianelli Karate asd, con il sostegno di Oltrarno Promuove e Associazione Rondinella del Torrino, organizza, in collabor ... Riporta nove.firenze.it

Santo Spirito fa festa all’amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano - È un ringraziamento gioioso, che trasuda affetto, quello che scaturisce dalla messa domenicale in Santo Spirito per l’elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale dell’ordine. Segnala lanazione.it