Firenze a Santo Spirito la prima iniziativa del Centro Studi Papa Leone XIV

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 3 novembre 2025 – Il neonato Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV al Convento dei Padri agostiniani di Santo Spirito prende il via con la sua prima attività. Giovedì 6 novembre 2025, alle 17.30, nella Sala capitolare, andrà in scena il primo appuntamento ufficiale dell’istituto con una conferenza dedicata alla visione agostiniana del miracolo e del quotidiano. Il debutto del centro coinciderà con l’incontro “ Il quotidiano rivela. Sant’Agostino e i miracoli ”, affidata a una delle voci più autorevoli della teologia italiana, Giovanni Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze a santo spirito la prima iniziativa del centro studi papa leone xiv

© Lanazione.it - Firenze, a Santo Spirito la prima iniziativa del Centro Studi Papa Leone XIV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

firenze santo spirito prima'Santo Spirito a Tavola', il primo pranzo di quartiere con ribollita, porchetta e mortadella gratis - Sabato prossimo, 25 ottobre, in piazza Santo Spirito alle ore 13, l'associazione Artigianelli Karate asd, con il sostegno di Oltrarno Promuov ... Scrive 055firenze.it

firenze santo spirito primaSanto Spirito a Tavola sabato 25 ottobre - Sabato prossimo, 25 ottobre, in piazza Santo Spirito alle 13, l'associazione Artigianelli Karate asd, con il sostegno di Oltrarno Promuove e Associazione Rondinella del Torrino, organizza, in collabor ... Riporta nove.firenze.it

Santo Spirito fa festa all’amico Bob: "Con lui abbiamo fatto il botto". Gioia e gratitudine di padre Pagano - È un ringraziamento gioioso, che trasuda affetto, quello che scaturisce dalla messa domenicale in Santo Spirito per l’elezione di Leone XIV, il cardinale agostiniano già priore generale dell’ordine. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Santo Spirito Prima