Fiorentina via Pioli che rifiuta ogni accordo | ecco chi lo sostituirà sulla panchina dei viola
La notizia era già nell'aria e si sapeva che il match casalingo col Lecce, perso in modo clamoroso, sarebbe stata per lui l'ultima spiaggia: anche se manca ancora la comunicazione ufficiale, Stefano Pioli non siederà più sulla panchina della Fiorentina. La Viola è stata protagonista del peggior avvio di stagione della sua storia, e naviga al momento in acque pericolose, trovandosi al penultimo posto della Serie A con soli 4 punti (1 in più del fanalino di coda Genoa, che ha comunque al momento una partita in meno), frutto di 4 pareggi e ben 6 sconfitte in 10 match: 7 i gol fatti e ben 16 quelli subiti, davvero troppo per una società partita con ben altre ambizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
