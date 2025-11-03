Firenze, 3 novembre 2025 - Stefano Pioli non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Questa ormai è una certezza, al termine di una giornata lunga e d'attesa, che però non ha ancora portato risvolti ufficiali e definitivi. Tra l’allenatore emiliano e la dirigenza viola non si è ancora trovato un accordo per una separazione anticipata. Pioli, legato al club da un contratto triennale da 3 milioni di euro l’anno, non intende rinunciare a quanto stabilito, mentre la società - con il presidente Rocco Commisso in costante contatto dagli Stati Uniti - non ha ancora deciso di procedere con l’esonero per evitare di dovergli corrispondere l’intero ingaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, si tratta per l'addio di Pioli. Al suo posto avanza D'Aversa. E ora i viola sono ultimi