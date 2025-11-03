Fiorentina si tratta per l' addio di Pioli Al suo posto avanza D' Aversa E ora i viola sono ultimi
Firenze, 3 novembre 2025 - Stefano Pioli non sarà più l'allenatore della Fiorentina. Questa ormai è una certezza, al termine di una giornata lunga e d'attesa, che però non ha ancora portato risvolti ufficiali e definitivi. Tra l’allenatore emiliano e la dirigenza viola non si è ancora trovato un accordo per una separazione anticipata. Pioli, legato al club da un contratto triennale da 3 milioni di euro l’anno, non intende rinunciare a quanto stabilito, mentre la società - con il presidente Rocco Commisso in costante contatto dagli Stati Uniti - non ha ancora deciso di procedere con l’esonero per evitare di dovergli corrispondere l’intero ingaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
NIENTE ROBIN COL LECCE Dopo l'infortunio rimediato nella ripresa contro l'Inter a San Siro, Gosens non recupererà per la prossima sfida di campionato della Fiorentina contro il Lecce. Per il tedesco si tratta di un risentimento muscolare al retto femor - facebook.com Vai su Facebook
#Fiorentina e #Pioli, si va verso l'addio: parti a lavoro per la buonuscita - X Vai su X
Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce, da capire le modalità - Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina ... calcionews24.com scrive
Pioli verso l’addio alla Fiorentina diretta: tutti gli aggiornamenti e la giornata live - Dopo la sconfitta di misura con il Lecce, è sempre più in bilico la posizione dell'allenatore viola: segui la giornata in tempo reale ... Come scrive msn.com
TMW - Fiorentina, proposto un anno di stipendio come buonuscita a Pioli: no del tecnico, si tratta - Ore concitate all'interno del Viola Park, con la Fiorentina asserragliata nel proprio centro sportivo dopo la sconfitta contro il Lecce di ieri che ha ingigantito una situazione di crisi già particola ... Come scrive napolimagazine.com