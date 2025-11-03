Fiorentina pronta a dire addio a Pioli | oggi la decisione finale CorSport
La Fiorentina è irriconoscibile: squadra allo sbando, classifica deludente e tifoseria in rivolta. Oggi probabile l’esonero di Pioli, con un nuovo allenatore e diesse in arrivo, mentre il presidente resta a New York nella stagione del centenario. Commenta Alberto Polverosi al Corriere dello Sport: “O hanno giocato contro l’allenatore, oppure contro tutti noi, a cominciare proprio da Pioli, della Fiorentina non ci abbiamo capito niente. Però, per giocare contro l’allenatore bisogna avere cattiveria, malizia, cinismo e vi pare che questa squadra abbia queste caratteristiche? La Fiorentina è l’esatto contrario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Quattro punti in dieci giornate e peggior difesa del campionato: la Fiorentina pronta a esonerare Pioli - facebook.com Vai su Facebook
FOTO – La coppia #Dodò #Kean pronta a ricomporsi a Milano. Parola del brasiliano #MilanFiorentina - X Vai su X
Palladino racconta il suo addio alla Fiorentina: "Non c’erano le condizioni per andare avanti" - L'ex tecnico viola, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha dato la sua versione sulla fine del rapporto con la ... Riporta tuttomercatoweb.com