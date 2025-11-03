Fiorentina-Pioli per ora niente accordo Ma il tecnico se ne andrà | D' Aversa in pole per la Viola

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex rossonero sta trattando a oltranza l'accordo per l'uscita. L'ex tecnico dell'Empoli sembrerebbe essere il prescelto dai viola. Attese novità a breve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fiorentina pioli per ora niente accordo ma il tecnico se ne andr224 d aversa in pole per la viola

© Gazzetta.it - Fiorentina-Pioli, per ora niente accordo. Ma il tecnico se ne andrà: D'Aversa in pole per la Viola

Altre letture consigliate

Fiorentina-Pioli, per ora niente accordo. Ma il tecnico se ne andrà: D'Aversa in pole per la Viola - Sono ore decisive per il futuro di Stefano Pioli, ormai al capolinea con la Fiorentina che sta cercando il suo sostituto e a breve sono attese novità. Segnala msn.com

fiorentina pioli accordo tecnicoCAPOLINEA Crisi Fiorentina: Pioli al capolinea ma non si dimette - Al momento non è chiaro se si tratterà di un esonero o di una risoluzione consensuale, ma un accordo non sembra ancora trovato ... statoquotidiano.it scrive

fiorentina pioli accordo tecnicoFiorentina, muro contro muro con Pioli: niente dimissioni e incertezza sul successore - Il tecnico non vuole rinunciare ai 5,5 milioni lordi fino al 2028 previsti dal suo contratto, ipotesi Galloppa dalla Primavera ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Pioli Accordo Tecnico