Fiorentina-Pioli per ora niente accordo Ma il tecnico se ne andrà | D' Aversa in pole per la Viola

L'ex rossonero sta trattando a oltranza l'accordo per l'uscita. L'ex tecnico dell'Empoli sembrerebbe essere il prescelto dai viola. Attese novità a breve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Pioli, per ora niente accordo. Ma il tecnico se ne andrà: D'Aversa in pole per la Viola

Altre letture consigliate

Via Pioli la Fiorentina cerca il sostituto... https://www.goldbetlive.it/news/altre-penne/stava-per-mandare-in-b-la-lazio-ora-lo-vuole-la-fiorentina/?utm_source=social&utm_medium=click&utm_campaign=cb #adv - facebook.com Vai su Facebook

Panchina Fiorentina: Pioli verso l'esonero, Vanoli in attesa. Le news #SkySport #Fiorentina #SerieA #Pioli #Vanoli - X Vai su X

Fiorentina-Pioli, per ora niente accordo. Ma il tecnico se ne andrà: D'Aversa in pole per la Viola - Sono ore decisive per il futuro di Stefano Pioli, ormai al capolinea con la Fiorentina che sta cercando il suo sostituto e a breve sono attese novità. Segnala msn.com

CAPOLINEA Crisi Fiorentina: Pioli al capolinea ma non si dimette - Al momento non è chiaro se si tratterà di un esonero o di una risoluzione consensuale, ma un accordo non sembra ancora trovato ... statoquotidiano.it scrive

Fiorentina, muro contro muro con Pioli: niente dimissioni e incertezza sul successore - Il tecnico non vuole rinunciare ai 5,5 milioni lordi fino al 2028 previsti dal suo contratto, ipotesi Galloppa dalla Primavera ... Segnala msn.com