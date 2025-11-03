Fiorentina Pioli al capolinea | si lavora per la risoluzione I viola pensano a Mancini
(Adnkronos) – La Fiorentina è al lavoro per trovare un accordo con Stefano Pioli per una separazione consensuale che sia il più indolore possibile dal punto di vista economico. Parallelamente, si intensificano le valutazioni sul suo possibile sostituto, con diversi profili al vaglio della società. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Paolo Vanoli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Via Pioli la Fiorentina cerca il sostituto... https://www.goldbetlive.it/news/altre-penne/stava-per-mandare-in-b-la-lazio-ora-lo-vuole-la-fiorentina/?utm_source=social&utm_medium=click&utm_campaign=cb #adv - facebook.com Vai su Facebook
Panchina Fiorentina: Pioli verso l'esonero, Vanoli in attesa. Le news #SkySport #Fiorentina #SerieA #Pioli #Vanoli - X Vai su X
Fiorentina, Pioli al capolinea: si lavora per la risoluzione. I viola pensano a Mancini - La Fiorentina è al lavoro per trovare un accordo con Stefano Pioli per una separazione consensuale che sia il più indolore possibile dal punto di vista economico. Come scrive msn.com
CAPOLINEA Crisi Fiorentina: Pioli al capolinea ma non si dimette - Al momento non è chiaro se si tratterà di un esonero o di una risoluzione consensuale, ma un accordo non sembra ancora trovato ... Riporta statoquotidiano.it
Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce, da capire le modalità - Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina ... Lo riporta calcionews24.com