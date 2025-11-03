Fiorentina Pioli al capolinea | si lavora per la risoluzione I viola pensano a Mancini

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Fiorentina è al lavoro per trovare un accordo con Stefano Pioli per una separazione consensuale che sia il più indolore possibile dal punto di vista economico. Parallelamente, si intensificano le valutazioni sul suo possibile sostituto, con diversi profili al vaglio della società. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Paolo Vanoli, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fiorentina pioli capolinea lavoraFiorentina, Pioli al capolinea: si lavora per la risoluzione. I viola pensano a Mancini - La Fiorentina è al lavoro per trovare un accordo con Stefano Pioli per una separazione consensuale che sia il più indolore possibile dal punto di vista economico. Come scrive msn.com

fiorentina pioli capolinea lavoraCAPOLINEA Crisi Fiorentina: Pioli al capolinea ma non si dimette - Al momento non è chiaro se si tratterà di un esonero o di una risoluzione consensuale, ma un accordo non sembra ancora trovato ... Riporta statoquotidiano.it

fiorentina pioli capolinea lavoraEsonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce, da capire le modalità - Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Pioli Capolinea Lavora