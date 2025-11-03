Fiorentina | Pioli accordo vicino per l’esonero Roberto Mancini in pole position

Nodo allenatore: la Fiorentina sembra vicina alla soluzione. La società è al lavoro per trovare un accordo con Stefano Pioli per una separazione consensuale che sia il più indolore possibile dal punto di vista economico. Parallelamente, si intensificano le valutazioni sul suo possibile sostituto, con diversi profili al vaglio della società. Nelle ultime ore circola con forza la candidatura di Roberto Mancini, un nome dal peso specifico importante sia per il curriculum sia per il legame con Firenze. Nome, fra l'altro, proposto dal direttore di Firenze Post, Sandro Bennucci, venerdì sera nella trasmissione "Casa viola", in onda su Toscana Tv L'articolo Fiorentina: Pioli, accordo vicino per l’esonero. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

