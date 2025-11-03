Fiorentina in silenzio ma la panchina di Pioli traballa dopo il ko col Lecce

Ore di tensione in casa Fiorentina dopo il secondo ko consecutivo in campionato. Allo stadio Artemio Franchi, i sostenitori hanno manifestato il proprio dissenso verso Stefano Pioli, scandendo cori come “Pioli via dalla panchina”. La società, che non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ha deciso di mantenere il silenzio stampa in attesa di una decisione definitiva. Né l’allenatore né i dirigenti sono comparsi davanti ai media, segno di una crisi che il club valuta di affrontare con un cambio in panchina. Secondo fonti interne, si lavora a una separazione consensuale, ma Pioli non avrebbe intenzione di dimettersi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

