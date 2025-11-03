Fiorentina in Conference League i viola dovranno fare a meno di Gudmundsson | il centrocampista islandese convocato per l’appello giudiziario

Fiorentina, contro il Mainz in Conference League assente Gudmundsson impegnato in Islanda per l’appello giudiziario per cattiva condotta sessuale Si susseguono le brutte notizie per la Fiorentina, che dopo la sconfitta contro il Lecce che ha accentuato la crisi viola, dovrà rinunciare ad Albert Gudmundsson nella delicata sfida di Conference League contro il Mainz, in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, in Conference League i viola dovranno fare a meno di Gudmundsson: il centrocampista islandese convocato per l’appello giudiziario

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Gudmundsson out in Conference per #Mainz - #Fiorentina . Lunedì sarà in Islanda per il processo - facebook.com Vai su Facebook

Retroscena - È stato Daniele #Pradè a decidere di fare un passo indietro, lasciando la #Fiorentina. Dimissioni presentate e accettate in mattinata dal presidente Rocco #Commisso. Col dirigente romano che pochi minuti fa ha salutato e detto addio ai giocatori - X Vai su X

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, gol e highlights: la Viola resta a punteggio pieno - 0 in trasferta il Rapid Vienna nella seconda giornata della League Phase. Scrive sport.sky.it

Rapid Vienna – Fiorentina 0-3 cronaca e highlights: la Viola ha un altro piglio in Europa! – VIDEO - 3 cronaca e highlights: Ndour la sblocca subito poi raddoppia Dzeko, torna al gol nel finale Gudmundsson. Come scrive generationsport.it

Fiorentina: Pioli sbotta contro i giornalisti. E Trevisani torna ad attaccare i tifosi viola - Alla vigilia della gara di Conference League contro il Rapid Vienna il tecnico ha smentito problemi interni allo spogliatoio. sport.virgilio.it scrive