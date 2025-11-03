Fiorentina in Conference League i viola dovranno fare a meno di Gudmundsson | il centrocampista islandese convocato per l’appello giudiziario

Fiorentina, contro il Mainz in Conference League assente Gudmundsson impegnato in Islanda per l’appello giudiziario per cattiva condotta sessuale Si susseguono le brutte notizie per la Fiorentina, che dopo la sconfitta contro il Lecce che ha accentuato la crisi viola, dovrà rinunciare ad Albert Gudmundsson nella delicata sfida di Conference League contro il Mainz, in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

