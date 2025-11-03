. Il Corriere dello Sport di oggi parla della possibile sostituzione del tecnico Pioli.. La situazione che si è ulteriormente complicata, ha prodotto la convinzione nel club viola che la seconda esperienza di Stefano Pioli alla guida della squadra viola termina qui dopo la sconfitta contro il Lecce. Perché in qualche modo? Perché il tecnico parmigiano sempre a ieri sera non aveva alcuna intenzione di dimettersi e la Fiorentina nemmeno di compiere seduta stante un atto di forza come l’esonero. Serviva e serve un punto d’accordo che ancora appunto non c’è, però ormai non esistono più le condizioni per andare avanti insieme: quindi, la notte appena trascorsa e la giornata cominciata prestissimo stamani dovranno portare la soluzione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Fiorentina: Iachini tra i papabili”