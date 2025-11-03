Fiorentina ecco i possibili scenari Anche la curva caccia Pioli Palladino e Vanoli nomi forti

Firenze, 3 novembre 2025 –  E adesso che succede? La domanda è rimbalzata subito al fischio finale di Fiorentina -Lecce, gara che doveva segnare l’inizio della riscossa e che invece ha spinto ancora più nel baratro la Fiorentina. I tifosi hanno chiesto a gran voce l’esonero di Stefano Pioli, che al fischio finale ha imboccato in solitaria la via degli spogliatoi sottraendosi al confronto con la Curva Fiesole. Che già in precedenza aveva abbondantemente invocato il suo allontanamento dalla panchina gigliata. Silenzio stampa. Il silenzio stampa imposto dal club ha fatto da preludio alla scelta di andare tutti in ritiro al Viola Park a cominciare da stamani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

