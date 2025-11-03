Fiorentina è scontro con Pioli | il tecnico rifiuta le dimissioni la società valuta l’esonero

E' muro contro muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. Dopo il ko di ieri contro il Lecce, l'avventura del tecnico parmigiano sulla panchina viola è ormai giunta al termine. La squadra, insieme al tecnico e alla dirigenza, sono ormai rinchiusi dentro al Viola Park dalla serata di ieri, in attesa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it