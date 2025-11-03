Fiorentina è scontro con Pioli | il tecnico rifiuta le dimissioni la società valuta l’esonero

Firenzetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' muro contro muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. Dopo il ko di ieri contro il Lecce, l'avventura del tecnico parmigiano sulla panchina viola è ormai giunta al termine. La squadra, insieme al tecnico e alla dirigenza, sono ormai rinchiusi dentro al Viola Park dalla serata di ieri, in attesa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

"Oh Pioli, salta la panchina": caos Fiorentina, i tifosi ricordano la retrocessione con Batistuta - Di Francesco: "Gara difficile affrontata nel modo migliore" ... tuttosport.com scrive

Pioli a rischio esonero diretta: tutti gli aggiornamenti dopo Fiorentina-Lecce LIVE - Traballa la panchina del tecnico della Viola, ancora a secco di vittorie in campionato, dopo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive msn.com

fiorentina 232 scontro pioliFiorentina, via Pioli, che rifiuta ogni accordo: ecco chi lo sostituirà sulla panchina dei viola - La sconfitta casalinga col Lecce &#232; stata il punto di non ritorno: Commisso ha tentato invano di arrivare a una risoluzione consensuale del contratto ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina 232 Scontro Pioli