A Firenze sanno già come si fa, perché la ferita dell’incredibile retrocessione in Serie B del 1993 non si è mai rimarginata. Una Fiorentina partita con ambizioni europee, con in gruppo campioni come Batistuta, Effenberg e Brian Laudrup e ottimi giocatori come Massimo Orlando, Luppi e Carobbi, finita nelle pastoie della lotta per non perdere la categoria e alla fine retrocessa in un balletto di allenatori cambiati (da Radice ad Antognoni passando per Agroppi e Chiarugi) e infine rotolata in B pensando sempre che ci fosse un domani per salvarsi. In comune Stefano Pioli, allora centrocampista che alla fine mise insieme 31 presenze (e nessun gol) e del nuovo psicodramma della Fiorentina è stato protagonista dalla panchina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fiorentina e l’incubo Serie B: chi si è salvato partendo (male) come la Viola