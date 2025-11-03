– Jannik Sinner ha vissuto una settimana memorabile sui campi di Parigi, raggiungendo un risultato di rilievo nella sua carriera. Il tennista altoatesino ha vinto il Masters 1000 di Parigi, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in una partita combattuta che ha sancito la sua ascesa al vertice della classifica ATP. Questo successo rappresenta il riconoscimento per la sua costanza e maturità, elementi chiave che hanno determinato le sue recenti prestazioni di alto livello. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Finisce qui”. Sinner, la notizia dopo il trionfo a Parigi: “Ormai é deciso”