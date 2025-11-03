Finisce qui Sinner la notizia dopo il trionfo a Parigi | Ormai é deciso
– Jannik Sinner ha vissuto una settimana memorabile sui campi di Parigi, raggiungendo un risultato di rilievo nella sua carriera. Il tennista altoatesino ha vinto il Masters 1000 di Parigi, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in una partita combattuta che ha sancito la sua ascesa al vertice della classifica ATP. Questo successo rappresenta il riconoscimento per la sua costanza e maturità, elementi chiave che hanno determinato le sue recenti prestazioni di alto livello. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Adriano Aiello. . Sinner fatica un po' il primo set con Cerundolo e poi dilaga nel secondo. Ai microfoni appare un po' scazzato e finisce per parlare della scena gastronomica parigina, di Sonego e dei suoi completi - facebook.com Vai su Facebook
Sinner schiacciasassi, anche Djokovic finisce al tappeto. Altra prova di forza impressionante per Jannik, che a Riad sembra davvero dominante a giudicare dalla striscia di risultati e prestazioni iniziata nella scorsa stagione. E se anche il servizio inizia a funzio - X Vai su X
“Finisce qui”. Sinner, la decisione dopo il trionfo a Parigi: “Tutto deciso” - Settimana da sogno per Jannik Sinner, protagonista assoluto a Parigi dove ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera straordinaria. Da thesocialpost.it
Sinner batte Bergs 6-4 6-2 all’ATP Parigi: sfiderà Cerundolo al prossimo turno - La partita tra Jannik Sinner e Zizou Bergs si potrà seguire solamente su Sky, che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). Lo riporta fanpage.it
Spettacolo Sinner, trionfa anche a Vienna: battuto Zverev in tre set! - Con una rimonta da urlo, il numero due del mondo piega il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3- Lo riporta msn.com