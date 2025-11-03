Finisce qui Sinner la decisione dopo il trionfo a Parigi | Tutto deciso

Settimana da sogno per Jannik Sinner, protagonista assoluto a Parigi dove ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera straordinaria. L'altoatesino ha conquistato il Masters 1000 di Parigi, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in una sfida di pura intensità e talento. Con questo successo, Sinner si conferma numero 1 del mondo nel ranking Atp, un traguardo che premia la costanza, la maturità e la freddezza nei momenti decisivi. Un risultato che non arriva per caso: stagione dopo stagione, Jannik ha dimostrato di saper crescere e adattarsi, trovando sempre la chiave giusta per vincere.

