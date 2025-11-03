Fincantieri il Comune di Monfalcone chiede al colosso della cantieristica un nuovo modello produttivo

Triesteprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale della Città dei cantieri si è discussa una mozione con la quale si chiede a Fincantieri l’avvio di un nuovo modello produttivo per lo stabilimento di Panzano, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, legalità e ricadute positive per il territorio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Consiglio comunale di Monfalcone unito chiede a Fincantieri un nuovo modello produttivo - testimonianza la discussione che ha portato il Consiglio comunale di Monfalcone ad approvare all’unanimità una mozione destinata a segnare un punto d ... Da triestecafe.it

Monfalcone, quattro operai intossicati dal monossido di carbonio in Fincantieri - Quattro operai intossicati dal monossido di carbonio in Fincantieri a Monfalcone, è accaduto nella serata di ieri lunedì 22 settembre, intorno alle 19. Riporta rainews.it

Fincantieri, operaio in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono: è grave. Nello stesso reparto, 4 malori. L'ombra dell'intossicazione - Nel reparto di salderia, intorno alle 12, un lavoratore di una ditta esterna a Fincantieri è precipitato da ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fincantieri Comune Monfalcone Chiede