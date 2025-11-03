Fincantieri il Comune di Monfalcone chiede al colosso della cantieristica un nuovo modello produttivo
Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale della Città dei cantieri si è discussa una mozione con la quale si chiede a Fincantieri l’avvio di un nuovo modello produttivo per lo stabilimento di Panzano, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, legalità e ricadute positive per il territorio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
