Finalmente la prima vera Roma di Gasp formato Atalanta
Tanto rammarico ma allo stesso tempo tanta fiducia. Contro il Milan si è vista per la prima volta da inizio stagione una Roma simil Atalanta. A San Siro non è scesa “la squadra di Ranieri” ma quella di Gasperini che per quasi tutto il primo tempo ha tenuto sotto scacco il Diavolo prima di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Mercatosanseverino 2/11/2025 Finalmente arriva la prima Vittoria 1-0 per la #sanseverinese realizza di testa nel primo tempo Maiese, la gara è molto combattuta da entrambe le contendenti, ma i ragazzi di mister #alfonsopepe grazie alla loro determinazion - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Bologna Roma Primavera (risultato finale 0-1): gol di Romano! (oggi 2 novembre 2025) - Diretta Bologna Roma Primavera streaming video tv: i giallorossi sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e cercano la quinta. Scrive ilsussidiario.net
DIRETTA/ Roma Cagliari Primavera (risultato finale 3-0): convincente tris dei giallorossi! (19 ottobre 2025) - Diretta Roma Cagliari Primavera streaming video tv: i giallorossi sono in netta ripresa, gli isolani invece non escono dal periodo complicato. Segnala ilsussidiario.net
La Primavera sconfitta di misura da una rete di Romano. I rossoblù di Morrone a testa alta contro la Roma. La capolista vince con una punizione nel finale - 0 ROMA 1 : Happonen; Nesi, Tomasevic (59’ Dimitrisin), Markovic, Papazov; Lai, Nordvall (86’ Ferrari), N’Diaye (80’ Jaku); Toroc; Bousnina, Castaldo. Lo riporta sport.quotidiano.net