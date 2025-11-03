Finalmente Cambiaso gol e riscatto La Juve ritrova la fiducia nel suo esterno

L’esterno della Juventus, in gol contro la Cremonese, alla prima con Spalletti, rompe un lungo digiuno. La rete è stata una liberazione dopo un anno complicato con qualche problema fisico di troppo e poca incisività in campo. Il mister toscano, che lo ha fatto esordire in nazionale, è pronto a dargli piena fiducia. Juventus, Cambiaso è l’uomo in più. La partita del numero 27 della Juventus ha fatto riaffiorare nei tifosi il giocatore visto nella prima parte della stagione con Thiago Motta. Cambiaso partendo da esterno destro, come contro l’ Udinese, compie una partita da regista laterale, da rifinitore ed anche da finalizzatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Finalmente Cambiaso, gol e riscatto. La Juve ritrova la fiducia nel suo esterno

Argomenti simili trattati di recente

Dopo un solo allenamento (ma con l'esperienza di lettura rosa e capacità) #Spalletti manda finalmente #Kostic in campo spostando #Cambiaso a destra e saranno i due autori dei gol. #koopmeiners spostato a braccetto intuizione molto intrigante. Finalmente - X Vai su X

Bernabè finalmente ti porta il primo +3 ? E sigla anche il gol più veloce di questo campionato - facebook.com Vai su Facebook

Cambiaso Juventus, il jolly bianconero è tornato finalmente ai suoi livelli: il Manchester City è un lontano ricordo ma… Il punto sull’esterno - Cambiaso Juventus, il gol mancava da quasi un anno: si sono rivisti sprazzi del talento che piaceva a Guardiola, ora punta a essere un leader Una liberazione, un gol per scacciare la crisi e per ripre ... Come scrive juventusnews24.com

Pagina 1 | Cambiaso, il ruolo è chiaro: gol e rimpianto, "Così non si può". Kostic: "È stato difficile per me" - Esordio positivo per Spalletti sulla panchina della Juventus, proprio nel giorno in cui il club celebra i suoi 128 anni di storia. Segnala msn.com