Finale Emilia presentato il concerto di Natale con Telethon

Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20.45, nel suggestivo scenario del Duomo di Finale Emilia, rinato dopo il terremoto del 2012, si svolgerà il Concerto di Natale 2025.L’evento - che vede operare fianco a fianco mondo del volontariato, parrocchia e amministrazione comunale per raccogliere fondi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

