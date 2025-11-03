Finale anticipato | La Notte nel Cuore chiude prima ecco la data ufficiale
Una svolta nel palinsesto di Mediaset: la soap turca «La Notte nel Cuore», apprezzata dal pubblico italiano, vedrà il suo gran finale anticipato rispetto alle prime previsioni. Secondo le fonti, la produzione ha deciso di concludere la serie entro il periodo natalizio, rendendo l’ultima puntata un evento speciale in prima serata. Le ultime novità indicano che la trasmissione andrà in onda in doppi appuntamenti settimana, per accelerare il ritmo e arrivare al termine della prima stagione in anticipo. In particolare, sembra che l’episodio conclusivo sia fissato per martedì 10 dicembre 2025 con un formato evento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Netflix ha rilasciato il nuovo trailer della quinta stagione di Stranger Things! Come anticipato da mesi la stagione finale sarà divisa in tre volumi: Vol. 1 - 27 Novembre 2025 Vol. 2 - 26 Dicembre 2025 Vol. 3 - 1º Gennaio 2026 Nel link qui sotto trovate il trailer e t - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, verso il gran finale: Mediaset accelera la messa in onda con doppi appuntamenti: ecco quando finirà - Dopo il successo registrato su Canale 5, Mediaset ha deciso di accelerare la programmazione della serie turca, proponendo do ... Segnala corrieredellumbria.it
La Notte nel Cuore, la puntata del 14 ottobre: Melek e Cihan propongono alle famiglie una tregua - Nuh riceve una telefonata da Serhan che lo mette in guardia riguardo al pericolo che corre Tahsin. Riporta maridacaterini.it
La notte nel cuore: trama, cast, finale della puntata del 26 ottobre in onda su Canale 5 - La notte nel cuore 26 ottobre, puntata con proposta di matrimonio, aggressioni e morte di Samet. Si legge su maridacaterini.it