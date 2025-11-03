Finale anticipato | La Notte nel Cuore chiude prima ecco la data ufficiale

Una svolta nel palinsesto di Mediaset: la soap turca «La Notte nel Cuore», apprezzata dal pubblico italiano, vedrà il suo gran finale anticipato rispetto alle prime previsioni. Secondo le fonti, la produzione ha deciso di concludere la serie entro il periodo natalizio, rendendo l’ultima puntata un evento speciale in prima serata. Le ultime novità indicano che la trasmissione andrà in onda in doppi appuntamenti settimana, per accelerare il ritmo e arrivare al termine della prima stagione in anticipo. In particolare, sembra che l’episodio conclusivo sia fissato per martedì 10 dicembre 2025 con un formato evento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

