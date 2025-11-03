File interminabili e stranieri accampati torna l' emergenza fuori dall' ufficio immigrazione
Torna prepotente l'emergenza rifugiati fuori dagli uffici immigrazione di via Patini, a Tor Sapienza. A denunciarlo sono Cecilia D'Elia e Nella Converti, senatrice e consigliera Pd in Campidoglio. Emergenza fila all'ufficio immigrazioneLa situazione degli stranieri richiedenti asilo e in attesa.
