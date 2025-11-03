File interminabili e stranieri accampati torna l' emergenza fuori dall' ufficio immigrazione

Romatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna prepotente l'emergenza rifugiati fuori dagli uffici immigrazione di via Patini, a Tor Sapienza. A denunciarlo sono Cecilia D'Elia e Nella Converti, senatrice e consigliera Pd in Campidoglio. Emergenza fila all'ufficio immigrazioneLa situazione degli stranieri richiedenti asilo e in attesa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Alghero, file interminabili agli uffici Asl: dalle 5 del mattino per conquistare un numero - Dall’alba decine e decine di utenti si ritrovano ogni mattina per cercare di ... Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: File Interminabili Stranieri Accampati