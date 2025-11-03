Fanno la coda per venire ad Arezzo. La Fiera colpisce il centro come certi arcieri alle Olimpiadi e dopo un anno conferma la città tra le mete più gettonate di Ognissanti. Stavolta il semaforo verde non lo accende il portale Holidu, uno dei tanti che distribuiscono case e appartamenti ai turisti, ma solo forse perché i più arrivano in mattinata, scommettono sui banchi e ripartono la sera. Si chiama "mordi e fuggi", è il primo ingrediente del turismo aretino, ed è pronto a confermarlo di qui a breve alla Città di Natale. Ma che dormano o siano desti, i turisti arrivano, le vie del centro scoppiano, i parcheggi impazzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiera oltre il muro dei quarantamila. Ma chiude un antiquario storico. Oggi assunzioni dei banchi tirolesi