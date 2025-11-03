Fiera oltre il muro dei quarantamila Ma chiude un antiquario storico Oggi assunzioni dei banchi tirolesi
Fanno la coda per venire ad Arezzo. La Fiera colpisce il centro come certi arcieri alle Olimpiadi e dopo un anno conferma la città tra le mete più gettonate di Ognissanti. Stavolta il semaforo verde non lo accende il portale Holidu, uno dei tanti che distribuiscono case e appartamenti ai turisti, ma solo forse perché i più arrivano in mattinata, scommettono sui banchi e ripartono la sera. Si chiama "mordi e fuggi", è il primo ingrediente del turismo aretino, ed è pronto a confermarlo di qui a breve alla Città di Natale. Ma che dormano o siano desti, i turisti arrivano, le vie del centro scoppiano, i parcheggi impazzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
