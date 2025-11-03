Fibonacci lo avrebbe amato | il broccolo romanesco regna nei mercati romani

Ha la grazia d’altri tempi di un’opera barocca e la precisione di un teorema matematico. È verde, geometrico, perfetto — e in questo periodo domina i banchi dei mercati di Roma come un piccolo re. Stiamo parlando ovviamente del broccolo romanesco, o cavolfiore romano, protagonista assoluto dell’autunno della Capitale: un ortaggio che unisce la poesia della natura al fascino della matematica, degno d’essere studiato da Fibonacci. Leggi anche: — Fiori di zucca alla romana, il trucco dell’acqua frizzante che in pochi conoscono Il broccolo alla romana, il frattale più buono del mondo perfetto anche secondo Fibonacci. 🔗 Leggi su Funweek.it