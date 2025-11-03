Fiano Renzi Calenda e Fassino | anche a sinistra dicono basta Hannoun offende la democrazia

Scoppia il caos attorno a Mohammad Hannoun e alle sue dichiarazioni rese da Sesto San Giovanni in cui è riuscito a nominare persino la pena di morte. A indignarsi non è più solo il centrodestra ma anche l'opposizione, nel silenzio totale, oramai da mesi di gran parte del Pd, del M5S e di Avs. Tutti e tre i partiti contano tra le loro fila politici visti al fianco del giordano filo Hamas. A discostarsi è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che da sempre denuncia i pericoli del fondamentalismo islamico: «Le parole di Hannoun sono il chiaro segno di una cultura incompatibile con i valori che l'Italia è orgogliosa di rappresentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

