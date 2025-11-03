Fiano Renzi Calenda e Fassino | anche a sinistra dicono basta Hannoun offende la democrazia
Scoppia il caos attorno a Mohammad Hannoun e alle sue dichiarazioni rese da Sesto San Giovanni in cui è riuscito a nominare persino la pena di morte. A indignarsi non è più solo il centrodestra ma anche l'opposizione, nel silenzio totale, oramai da mesi di gran parte del Pd, del M5S e di Avs. Tutti e tre i partiti contano tra le loro fila politici visti al fianco del giordano filo Hamas. A discostarsi è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che da sempre denuncia i pericoli del fondamentalismo islamico: «Le parole di Hannoun sono il chiaro segno di una cultura incompatibile con i valori che l'Italia è orgogliosa di rappresentare.
Conosco Emanuele Fiano da una vita. Così come conoscevo suo padre Nedo che accettò di portare gli studenti fiorentini ad Auschwitz dove la sua famiglia venne sterminata e da cui lui tornò vivo per miracolo. Impedire a un nostro concittadino ebreo di parlar
Caso Fiano, Fassino alla Camera: "Chi non si allinea viene aggredito. Inaccettabile" - Il caso di Emanuele Fiano, Fassino: "Non è un episodio isolato, da mesi nelle università italiane chi esprime opinioni diverse subisce aggressioni"
Da Delrio a Picierno, i riformisti Pd scelgono l'evento di Renzi-Calenda
Emanuele Fiano contestato alla Ca' Foscari: "Come a mio padre nel '38, sono scioccato" - Con questo coro all'Università Ca' Foscari di Venezia è stato impedito a Emanuele Fiano, presidente di 'Sinistra per Israele