Fiamme in appartamento arrivano i vigili del fuoco

Attimi di paura sono quelli vissuti questa notte, verso le 3 in via Roma a Pietramelara dove si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento al primo piano in un edificio su due livelli.E' stato allertato il 115 dall'occupante dell'abitazione, un uomo di 50 anni, che è riuscito ad.

