Festival delle birre d’Abruzzo 2025 | tre giorni tra birrifici e food truck

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 14 al 16 novembre 2025 si terrà la terza edizione del festival delle birre d’Abruzzo. La manifestazione avrà luogo nell’area ex Cofa di Pescara e rappresenta una opportunità di esposizione e vendita per le aziende che possono così promuovere uno dei prodotti simbolo della tradizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

FESTIVAL DELLE BIRRE D’ABRUZZO: A PESCARA DAL 14 AL 16 NOVEMBRE, AL VIA MANIFESTAZIONI INTERESSE - PESCARA – Una preziosa opportunità di esposizione e vendita per le aziende che partecipano attivamente al percorso di promozione e valorizzazione di uno dei prodotti più rappresentativi e apprezzati d ... Come scrive abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Birre D8217abruzzo 2025