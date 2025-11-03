Festival delle birre d’Abruzzo 2025 | tre giorni tra birrifici e food truck

Dal 14 al 16 novembre 2025 si terrà la terza edizione del festival delle birre d’Abruzzo. La manifestazione avrà luogo nell’area ex Cofa di Pescara e rappresenta una opportunità di esposizione e vendita per le aziende che possono così promuovere uno dei prodotti simbolo della tradizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

