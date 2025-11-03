Festival della Scienza l' edizione 2025 si è chiusa con oltre 200mila presenze

Domenica 2 novembre 2025 si è chiusa la ventitreesima edizione del Festival della Scienza, che, complessivamente, ha registrato un totale di oltre 200mila presenze in undici giorni. Particolarmente interessante il dato riguardante il mondo della scuola, con più di 25mila studenti provenienti da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Scoprire la scienza che si nasconde dietro alle preparazioni in cucina? Puoi farlo al Munizioniere di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura con “Scienza in cucina 2.0”, il laboratorio dell’Associazione Festival della Scienza e di Coop Liguria che svela qu - facebook.com Vai su Facebook

.#IIT torna al Festival della Scienza con una programmazione ricca di incontri e curiosità dal mondo della ricerca. __ #meetIIT #fds2025 #festivalscienza #intrecci https://opentalk.iit.it/listituto-italiano-di-tecnologia-al-festival-della-scienza-2025… - X Vai su X

Festival della Scienza, laboratorio sull’acqua sold out per tutta l’edizione - L’esperienza destinata ai ragazzi fino ai 13 anni è stata tra le attrazioni più gettonate dell’edizione 2025: 2. ilsecoloxix.it scrive

Il ricercatore Alessandro Stroppa al Festival della Scienza di Genova: un successo tra ricerca e divulgazione scientifica - Anche l’Abruzzo è stato protagonista alla ventiduesima edizione del Festival della Scienza, uno dei più prestigiosi appuntamenti italiani e internazionali dedicati alla cultura scientifica. Segnala terremarsicane.it

INTRECCI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA: LA CITTÀ IN DIALOGO CON LA RICERCA - Genova ospita dal 23 ottobre al 2 novembre la 23ª edizione del Festival della Scienza. Da opinione.it