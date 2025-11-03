Festival Cantieri intermediali 2025
Dal 1 al 7 novembre 2025, parole, immagini e media tornano a dialogare. Quest’anno, nel segno dei 50 anni dalla scomparsa di Pasolini, il festival (organizzato nell'ambito del Dipartimento di Scienze Umanistiche - Unict) ne celebra l’incontro costruendo ponti tra creatività e riflessione con una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il festival dell’editoria indipendente si svolge quest'anno dal 5 all'8 giugno ai Cantieri alla Zisa. Il tema di quest'anno è "Il giro di boa". Vai su Facebook
Ibrida Festival: la videoarte e le arti intermediali accendono Forlì - Dal 25 al 28 settembre 2025, con un prologo già dal primo settembre, a Forlì torna Ibrida – Festival Internazionale delle Arti Intermediali, che celebra la sua decima edizione con un programma ancora ... Segnala exibart.com
Ibrida Festival, dieci anni di arti intermediali a Forlì: il programma - Dal 25 al 28 settembre 2025, a Forlì, entra nel vivo il calendario di Ibrida, il Festival Internazionale delle Arti Intermediali che celebra la sua decima edizione con un titolo che è insieme ... Secondo exibart.com