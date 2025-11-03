Festa Pistoiese in zona Cesarini Kharmoud-gol vittoria e vetta

PISTOIESE 1 LENTIGIONE 0 PISTOIESE Giuliani; Cuomo (28’ st Costa Pisani), Gennari, Bertolo; Bastianelli (33’ st Brugognone), Biagi, Maldonado (12’ st Rossi), Boschetti; Campagna (33’ st Kharmoud); Pinzauti, Alagna (12’ st Russo). A disp. Bini, Accardi, Alluci, Diallo. All. Andreucci LENTIGIONE Gasperini; Alessandrini, Mele, Capiluppi, Miglietta; Penta, Pari (49’ st Iori), Nappo, Jassey (24’ st Mordini); Battistello (20’ st Cellai); Nanni (16’ st Cudini). A disp. Cheli, Bita, Mirri, Masini, Sveri. All. Pedrelli ARBITRO Cavacini di Lanciano MARCATORE 48’ st Kharmoud NOTE Ammoniti Battistello, Jassey, Maldonado, Biagi, Kharmoud PISTOIA Vittoria nel recupero, Melani che impazzisce, primo posto in classifica conquistato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

