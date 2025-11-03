Festa fine anno scatta la polemica tra Scapecchi e Valenti L' assessore chiede trasparenza
L'assessore allo sport e politiche giovanili Federico Scapecchi, risponde al patron di Arezzo Wave sul tema della festa di fine anno in città. Il bando è stato emesso dal Comune di Arezzo e Mauro Valenti ha annunciato la decisione di non partecipare. In palio un budget da 70mila euro per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
