Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate | nuovi cavalieri e ufficiali a Chieti

Cerimonia alla villa comunale di Chieti, martedì 4 novembre, in occasione della Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate.Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10: le autorità renderanno gli onori ai caduti, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

