Festa dell' aria al Parco Frassanelle

Causa maltempo dei giorni scorsi, la Festa dell'aria del Parco Frassanelle è stata posticipata a sabato 8 novembre. Uno degli appuntamenti più amati della stagione ritorna.questa volta raddoppia le emozioni con due mongolfiere pronte a sollevarsi nel cielo del Parco. Vivi con noi la magia del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche questi approfondimenti

A Magliano Sabina aria di festa per il secondo anno della Casa Famiglia “Le Matite Colorate” - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

Festa dell'aria al Parco Frassanelle: una giornata di divertimento tra giri in mongolfiera, laboratori e visite alle grotte e alla villa - Domenica 23 marzo al Parco Frassanelle di Rovolon si celebra la Festa dell'aria e la protagonista indiscussa sarà una grande e scenografica mongolfiera. Come scrive ilgazzettino.it

Festa dell'aria al Parco Frassanelle: una giornata di divertimento tra giri in mongolfiera, laboratori e visite alle grotte e alla villa - nic sui prati della tenuta nelle sole aree contrassegnate sulla mappa. Segnala ilgazzettino.it