Festa dell' aria al Parco Frassanelle

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Causa maltempo dei giorni scorsi, la Festa dell'aria del Parco Frassanelle è stata posticipata a sabato 8 novembre. Uno degli appuntamenti più amati della stagione ritorna.questa volta raddoppia le emozioni con due mongolfiere pronte a sollevarsi nel cielo del Parco. Vivi con noi la magia del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Festa dell'aria al Parco Frassanelle: una giornata di divertimento tra giri in mongolfiera, laboratori e visite alle grotte e alla villa - Domenica 23 marzo al Parco Frassanelle di Rovolon si celebra la Festa dell'aria e la protagonista indiscussa sarà una grande e scenografica mongolfiera. Come scrive ilgazzettino.it

Festa dell'aria al Parco Frassanelle: una giornata di divertimento tra giri in mongolfiera, laboratori e visite alle grotte e alla villa - nic sui prati della tenuta nelle sole aree contrassegnate sulla mappa. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Aria Parco Frassanelle