Festa del vino e dell' olio novello | due weekend dedicati ai sapori e alle tradizioni

OSTUNI - La Città Bianca si prepara a vivere due weekend dedicati ai sapori e alle tradizioni della Puglia con la 13esima edizione della “Festa del Vino e dell'Olio Novello”, l'atteso appuntamento autunnale che celebra le eccellenze del territorio.L'evento, organizzato con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

San Martino a Ostuni 13ª edizione della “Festa del Vino e dell’Olio Novello” nella Città Bianca! Due weekend dedicati alle eccellenze del nostro territorio: 8 e 9 novembre – protagonisti il Vino e la sua tradizione 15 e 16 novembre – spazio all’Olio Nov - facebook.com Vai su Facebook

Ostuni celebra San Martino, torna la 13esima edizione della 'Festa del Vino e dell’Olio Novello' - La Città Bianca si prepara a vivere due weekend dedicati ai sapori e alle tradizioni della Puglia con la 13esima edizione della "Festa del Vino e dell’Olio Novello", l’atteso ... giornaledipuglia.com scrive

Castel Bolognese celebra il Brazadèl da la Crôs e il vino novello - Castel Bolognese celebra ancora una volta una delle sue tradizioni più autentiche con la 29ª Festa del Brazadèl da la Crôs e del vino novello, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre nel centro st ... Lo riporta ravennawebtv.it

Conversano (Ba), 'Novello sotto il Castello' 14-15-16 novembre - Anteprima presso le Cantine D’Alessandro di Conversano (Ba) di “Novello sotto il Castello”, in programma il 14- Come scrive affaritaliani.it