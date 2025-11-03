Festa del bambino a Piazzola sul Brenta
Torna la magia all’Antica Fiera di San Martino a Piazzola sul Brenta. Due appuntamenti tra sorrisi e tradizioni per grandi e piccini. L’autunno a Piazzola sul Brenta si accende di luci, profumi e allegria con l’attesissima Antica Fiera di San Martino 2025, uno degli appuntamenti più amati del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Angelina Jolie incontra i piccoli pazienti La Festa del Cinema nella Capitale ospita sempre grandi star internazionali. Tra queste Angelina Jolie che ha fatto visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. - facebook.com Vai su Facebook
A Piazzola sul Brenta la festa delle Pro Loco Venete - Ritorna a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, il quarto festival delle 564 Pro Loco venete. Scrive rainews.it
Massimo Zen tra il pubblico alla festa del canile: il Rifugio San Francesco è disponibile ad accoglierlo per scontare il residuo di pena - Il freddo non ha fermato, domenica scorsa, la grande partecipazione alla festa annuale del Rifugio San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. Secondo ilgazzettino.it
Stagione estiva a Piazzola sul Brenta - “Dal 4 luglio e per tutto il mese, una serie di eventi animerà l’anfiteatro di Piazza Camerini a Piazzola sul Brenta offrendo una stagione estiva di grande richiamo. Riporta ansa.it