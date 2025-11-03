La stagione 2025 di Formula 1 è ormai quasi finita (mancano 4 Gp), e Lewis Hamilton sembrerebbe non aver ancora trovato il giusto feeling con la sua Ferrari numero 44. Il britannico non ha ottenuto podi nelle 20 gare disputate ed è indietro anche nel confronto col compagno di squadra Charles Leclerc, il quale – pur non brillando – è riuscito ad inanellare 64 punti in più. Insomma, l’esperienza del sette volte campione del mondo col Cavallino Rampante si sta rivelando molto al di sotto delle aspettative. Tanto che già si comincia a vociferare che il team di Maranello non rinnoverà il contratto in scadenza al termine del 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrari, dubbi sul rinnovo di Hamilton: il sostituto potrebbe essere in casa e si chiama Bearman (Espn)