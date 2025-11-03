Ferrari dubbi sul rinnovo di Hamilton | il sostituto potrebbe essere in casa e si chiama Bearman Espn
La stagione 2025 di Formula 1 è ormai quasi finita (mancano 4 Gp), e Lewis Hamilton sembrerebbe non aver ancora trovato il giusto feeling con la sua Ferrari numero 44. Il britannico non ha ottenuto podi nelle 20 gare disputate ed è indietro anche nel confronto col compagno di squadra Charles Leclerc, il quale – pur non brillando – è riuscito ad inanellare 64 punti in più. Insomma, l’esperienza del sette volte campione del mondo col Cavallino Rampante si sta rivelando molto al di sotto delle aspettative. Tanto che già si comincia a vociferare che il team di Maranello non rinnoverà il contratto in scadenza al termine del 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
F1 News | Ferrari, dubbi sul futuro di Hamilton dopo il 2026 - X Vai su X
F1 News | Ferrari, dubbi sul futuro di Hamilton dopo il 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Hamilton lascia la Ferrari: il rinnovo non è più una certezza | Terremoto a Maranello, ma c’è già un obiettivo per il futuro - Ecco la verità sul mancato rinnovo tra la Ferrari e Hamilton. motorzoom.it scrive
Torna alla Ferrari e prende il posto di Hamilton, terremoto a Maranello - E' caos totale in casa Ferrari e presto potrebbero esserci dei ribaltoni per quel che riguarda i piloti della Rossa. Lo riporta diregiovani.it
Hamilton e Leclerc volano, risveglio Ferrari: "Pronti a lottare, la direzione è giusta" - Un Lewis Hamilton tornato in pista dopo la fine degli appuntamenti europei con una forza ritrovata, pronto a lottare per chiudere la sua stagione d’esordio in Ferrari in crescita rispetto a quanto ... Secondo gazzetta.it